التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة فيوتشر، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، داميون لوي، مروان عطية، فوزي الحناوي.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو.

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمود جنش.

الدفاع : جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وكريم عرفات.

الوسط : غنام محمد وعمر سافيولا وأحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد.

الهجوم : مروان محسن.