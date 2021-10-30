أخبار عاجلة

استشاري تغذية: التوت البرى يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات -
جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية -
«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر -
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات -
استشاري: المنشطات الجنسية قد تؤدي إلى حدوث نزيف -
السفير العراقي في الأردن يحذر من عمليات احتيال -
بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران -
مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار -
خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل -
منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

البنك الأهلي يفقد صخرة دفاعه فى مواجهة الأهلي غداً

Print
البنك الأهلي يفقد صخرة دفاعه فى مواجهة الأهلي غداً البنك الأهلي يفقد صخرة دفاعه فى مواجهة الأهلي غداً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سادت حالة من الاستياء داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي، بعدما تأكد غياب محمد دبش مدافع الفريق عن مواجهة الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد، على أرض ملعب الأهلي وي السلام، بسبب الإصابة في فك الوجه، والتي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الاثنين الماضي وحسمه البنك الأهلي لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال لتجهيز البديل المناسب لمحمد دبش للمشاركة في مباراة الأهلى القادمة ويعد الثنائى الأبرز لتعويض غيابه هما أمير مدحت ومصطفى العش.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير