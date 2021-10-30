البنك الأهلي يفقد صخرة دفاعه فى مواجهة الأهلي غداً

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سادت حالة من الاستياء داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي، بعدما تأكد غياب محمد دبش مدافع الفريق عن مواجهة الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد، على أرض ملعب ستاد الأهلي وي السلام، بسبب الإصابة في فك الوجه، والتي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الاثنين الماضي وحسمه البنك الأهلي لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال لتجهيز البديل المناسب لمحمد دبش للمشاركة في مباراة الأهلى القادمة ويعد الثنائى الأبرز لتعويض غيابه هما أمير مدحت ومصطفى العش.