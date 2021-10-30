سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني، اليوم السبت، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقررغدا الأحد، على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضع الجهاز الفني للفريق اللمسات الأخيرة على خطة اللعب أمام الدراويش، خاصة بعد البداية المتعثرة للفريق بالسقوط أمام الأهلى برباعية دون رد.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى توضيح نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي للاعبين، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل وجود جهاز فني جديد يترأسه طلعت يوسف، عمل خلال الفترة الماضية بكل قوة وخاض بالفريق فترة إعداد مميزة.