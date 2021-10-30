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موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

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موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه موسيمانى يرفض التعجل بمشاركة الشناوي قبل اكتمال شفائه

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تحفظ بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على التعجل بالدفع بمحمد الشناوي حارس مرمي الفريق، والذى ينفذ برنامج تأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مع الوطنى، وتحديدا في مواجهة ليبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة في قطر.

وتعافى الشناوي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة منتخب أمام ليبيا بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ والتي فاز فيها الفراعنة بثلاثية نظيفة، وشارك الحارس الدولي في مران حراس المرمى للأهلي أمس «الجمعة» للمرة الأولى بعد التعافي من الإصابة.

ويخشى الجهاز الفنى من تجدد الإصابة مرة أخرى، وابتعادة لفترة أطول عن التشكيل الأساسي للأهلي، حيث يشارك في الوقت الحالي على لطفي الحارس البديل.

المصرى اليوم

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