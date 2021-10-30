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موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

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موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي موسيمانى يعيد محمد شريف للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

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يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إجراء بعض التغيررات على تشكيل الفريق الأساسي، الذى سيواجه به البنك الأهلي، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقان، مساء غدا الأحد، على أرض ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

حيث يفكر موسيمانى اللعب بمهاجم صريح منذ بدايه المباراة، بدلا من بيرسي تاو الذى شغل هذا المركز فى مباراة الإسماعيلي السابقة والتى أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، على أن يشارك الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني في مركز الجناح الأيمن والأيسر فى مواجهة البنك الأهلي.

وجاء ذلك بعدما شاهد موسيمانى مباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش، فضلا عن أنه استقر على مواجهة فى قمة يوم الجمعه المقبل بمهاجم صريح.

المصرى اليوم

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