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بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

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بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

جي بي سي نيوز :- طالب بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، حكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة وإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على خلفية الأزمة مع .

وقال بهاء الحريري في تغريدة عبر "تويتر": "نشكر السعودية ودول الخليج على احتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة والطائفية التي تسببت بتدهور مريع للعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب".

واستطرد: "لذا نطالب باستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير (قرداحي) فقط".

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

واستدعت السعودية، بوقت سابق من الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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