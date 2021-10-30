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10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل

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10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"، وذلك خلال الأشهر 12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 7,491 طلب إلكتروني لرخص النحالين، مشيرة إلى أن عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها و إصدارها بشكل إلكتروني بلغ 5,655 رخصة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية لرخص المناحل بلغ 2,255 طلب إلكتروني، بينما بلغ عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بشكل إلكتروني (1546) رخصة .

يُذكر أن منصة زراعي من أبرز المنصات الرقمية للقطاع الزراعي في المملكة، حيث تم إطلاقها في العام 2018م ويتم تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم الرقمية، كما أنها تحتوي على أكثر من (230) خدمة يستفيد منها أكثر من (15,488) من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية وحسب ما أشارت الوزارة ان هذه المنصة هي احدى أبرز مخرجات خطة التحول الرقمي لقطاع الزراعة في المملكة حيث تسعى الوزارة وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الى العمل بشكل مستمر وحثيث على تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020 وبما يحقق مستهدفات استراتيجيات قطاعات الوزارة المختلفة (بيئة , مياه , زراعة).


الوطن السعودية

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