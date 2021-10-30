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القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة

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10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"، وذلك خلال...

053fc3c393.jpg الرياض : الوطن
834b634689.jpg24 ربيع الأول 1443 هـ

15806 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ربيع الأول 1443 هـ

ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تقدم المملكة رسمياً...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png23 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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