القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"، وذلك خلال...
الرياض : الوطن
24 ربيع الأول 1443 هـ
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15...
الرياض : الوطن
24 ربيع الأول 1443 هـ
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تقدم المملكة رسمياً...
الرياض : الوطن
23 ربيع الأول 1443 هـ