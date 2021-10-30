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شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير

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شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير
اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيلا إلى النيابة

شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مخالفيْن لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات، وقاما ببيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضُبِط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف، و(343) مستندًا مزورًا.

وقال "الكريديس": تم توقيفهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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