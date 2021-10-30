إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

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أُصيب ٨ أشخاص، مساء اليوم، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام- نزلة الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام- نزلة الإقليمي، وأسفر الحادث عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات متنوعة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.