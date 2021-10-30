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الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية ()

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الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو) الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية ()

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالاعدام شنقا على عاطلين بعد استطلاع رأى المفتى في إعدامهما، بعد قيامهما باستدراج سائق «توك توك» وقتله، والتخلص من جثته بأحد المصارف لسرقة مركبته وهاتفه المحمول.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق، وذلك في القضية رقم 13647لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1729 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة .

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على كل من: «عمرو. ر. أ»، 26 عامًا، ومقيم قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة، و«محمد. س. ا.»، 29 عاما، وشهرته«حمو»، ومقيم بمنطقة جديلة، لاتهامها بقتل المجنى عليه كريم أشرف محمد.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهما بتاريخ 6 و7 يناير 2021 قتلا المجني عليه كريم أشرف محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا عزما قاطعا على قتله، فظفرا به في مكان قصي، وأحكم المتهم الأول عنق المجني عليه برباط وأحكمه ليسجياه أرضا، وعاجلة المتهم الثاني بضربات بواسطة «حجر»، برأسه غير مرة حتي أصبح طيعا لبطشهما، وألقيا جسده بأحد المصارف، ليستوثقا من وفاته، محدثين به الإصابات الموصوفة بشهادة الطبيب الشرعي وما ورد بتقريره إلى أن فاضت روحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، إلى ان المتهمين ارتكبا واقعة القتل وقاما بسرقة الـ«توك توك» الخاص بالمجني عليه، وذلك بعد أن رصدت إحدى كاميرات المراقبة استقلالهما للمركبة المسروقة.

وأدلي أشرف ابراهيم محمد، 50عاما، نجار مسلح، والد المجني عليه بشهادته، والتي أكد فيها اعتياد نجله العمل بـ«توك توك» رقم 10077 مرور الدقهلية، والمملوكة لمحمد عبدالمنعم مروان، لكسب الرزق، وذلك بزمام منطقة جديلة، ويوم الواقعة خرج قاصدا وجهته، وعندما حان موعد عودته هاتفه شقيقه وأنبأه المجني عليه بأن برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ويعود، إلا أنه لم يحضر، فأبلغ بتغيبه إلى أن علم بمقتله.

المصرى اليوم

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