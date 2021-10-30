«الرعاية الصحية» تعلن جاهزية منشآتها بالأقصر خلال احتفالي «طريق الكباش» و«يوم المدن»

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أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتي ذلك في إطار خطة استعدادات هيئة الرعاية الصحية لخطة التأمين الطبي لأكبر حدثين تشهدهم محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة وهم (افتتاح طريق الكباش الأثري، ويوم المدن العالمي) والمزمع إقامتهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية كافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخمس التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، تبلغ 347 سرير داخلي، 120سرير عناية مركزة، بإجمالي 467 سرير تغطي كافة الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة وقاطنيها، ولمرتادي المحافظة من السائحين والمترددين خلال فترة الاحتفالات.

ولفت السبكي، إلى المستشفيات الخمس التابعة للهيئة محافظة الأقصر، والتي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بحافظة الأقصر والتي تشمل مستشفيات (حورس التخصصي، الكرنك الدولي، الأطفال التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك باعتبار محافظة الأقصر «عاصمة الطب في جنوب الصعيد»، بما تضمه من منشآت طبية على أعلى مستوى من الكفاءة بما يضاهي المعايير العالمية، إضافة إلى الطواقم الطبية المتميزة التي تقدم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضح: أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة أثناء توافد السائحين أثناء الحدث، فيتم اتخاد كافة التدابير الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيي ( الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي)، حيث تم تخصيص 25 سرير بمستشفى الأطفال التخصصي مابين أسرة رعاية مركزة وداخلي، والاستعانة بهم حال استقبال أي إصابات (كوفيد_19) بين الوافدين، فيما تم تخصيص 42 سرير بمستشفى الكرنك الدولي، مابين أسرة رعاية مركزة وداخلي، بينما تم تخصيص 7أسرة بمستشفى طيبة لإجراء حالات القسطرة القلبية وجراحات القلب والصدر، لتحويل الحالات حال الاحتياج لذلك.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن غرفة الطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة موقف التجهيزات والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، فيما تم نشر فرق الانتشار السريعة والمكونة من 25 فرد من الطاقم الطبي ما بين أطباء وتمريض بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك لتكون بجوار نقطة الإسعاف وضمان سهولة التحرك اللحظي، مع توفير الأطباء بكافة التخصصات الطبية الدقيقة بالمستشفى، تحسبًا لأي موقف طارئ خلال فترة الاحتفالات المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه على مدار أيام الاحتفالات سيتواجد فريق مركزي من الهيئة العامة للرعاية الصحية على أرض الواقع لمتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، أولًا بأول، نظرًا لطبيعة الحدث وأهميته باعتباره فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة، ومن جانب آخر يتم الترويج للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار «نرعاك في مصر» داخل محافظة الأقصر، حيث تعد مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمثابة «راعي طبي» للحدث الضخم الذي يقام بمدينة الأقصر، أيقونة السياحة العلاجية في مصر.

هذا، ويشار أن محافظة الأقصر هي ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري، ومنذ بدء تدشين المنظومة تم إجراء أكثر من مليون خدمة طبية، منهم حوالي 25 ألف عملية جراحية متقدمة وكبرى وذات مهارة، تم إجرائها منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن.