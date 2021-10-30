"الزكاة": سيضاف حقل لتوريدات الجهة الحكومية الخاضعة للنسبة الأساسية

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حذّرت من أن عدم الإقرار بشكل صحيح سيتسبب في فرض غرامات عدم امتثال

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك‏، أن من الاستفسارات الشائعة عن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية: هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع والخدمات التي تم توريدها لجهات حكومية؟

وردّت "الزكاة والضريبة والجمارك‏" عبر حسابها بتويتر على ذلك الاستفسار بالقول: ستتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية، ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة، ولا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية.

وتابعت: قد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح، في فرض غرامات عدم امتثال وفقًا لأحكام النظام واللائحة.