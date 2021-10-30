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وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك

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على هامش أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بروما

وزير الخارجية يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية أوجه التعاون المشترك

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس؛ وذلك على هامش أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء، استعراض بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في سلامة الإنسان ومكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، كما تطرق الجانبان إلى جهود ومبادرات المملكة في مكافحة جائحة كورونا، وما قدمته من مبادرات ساعدت بشكل كبير في مواجهة الجائحة ومنها دعم الاقتصاد العالمي، وتعليق الديون، والمساعدات المالية والطبية؛ للتخفيف من آثار الجائحة، الذي بدوره أسهم في دعم انتعاش الاقتصاد العالمي، وعزز من فرص التنمية المستدامة عالميًّا.

حضر اللقاء: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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