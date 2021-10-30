«تعليم النواب» تناقش إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات المرتفعة

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تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان البيومي، بشأن وجود أجهزة مسح إلكترونية لفحص شهادة التطعيم لدى الطلاب واعاضء هيئات التدريس والموظفين للتأكد من التطعيم قبل بدء العام الدراسى.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن توقف تشغيل حمام سباحة التوفيقية بالمركز الرياضي بشبرا والمتوقف منذ عام 2016، مع سبق قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل مقايسة لإعادة التشغيل دون اتخاذ إي إجراءات.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية على الأرض المخصصة من محافظة القاهرة للوزارة لإنشاء مجمع إدارات تعليمية بشارع عبدالحميد الديب بالساحل (روض الفرج – الساحل – شبرا) والتي تبلغ مساحتها 600 متر، رغم قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل الرسوم الهندسية المطلوبة

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور شريف الوردانى، بشأن إنشاء مدارس في كافة المراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الابتدائية لمعادلة الكثافة الطلابية بالمدارس، ووجود قطع أراضى تم تحديدها بنطاق الدائرة وتم اعتمادها لصالح الأبنية التعليمية ولكن هناك تقاعس عن إصدار التراخيص دون تحديد المتسبب

فيما تناقش اللجنة الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد على الأمير، بشأن فرش مساجد مركز المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية.و مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم، بشأن عدم توافر معهد أزهري ثانوي للفتيات بقرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد على الأمير، بشأن فرش مساجد مركز المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية.