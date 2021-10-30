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وزيرا والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد

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وزيرا التموين والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد وزيرا والتعاون الدولي يتفقدان مركز المناخ التمويني ببورسعيد

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تفقد دكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مركز المناخ أول التمويني لخدمة المواطنين ببورسعيد ،الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومي.

وهنأ الوزيران ومحافظ بورسعيد العاملين بالمركز على فوزهم بجائزة التميز الحكومي، مشددين على أهمية استمرار الجهد وتطوير العمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووضع وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ بورسعيد حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن وذلك على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، ومن المنتظر أن يتفقدا بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الحضاري.

المصرى اليوم

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