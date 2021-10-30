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رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور)

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رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور) رئيس بنها يتفقد المستشفى الجامعي للإطمئنان على الخدمة الصحية (صور)

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تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، السبت، المستشفيات الجامعية للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال بيان صحفي، إن الجولة شملت عيادات الرمد، ووحدة مناظير الكبد والجهاز الهضمي، ووحدة كلى الأطفال والكبار، والحضانات، وقسطرة ورعاية القلب، والجناح الإقتصادى بالمستشفى، كما تفقد أيضا المطبخ وأماكن تجهيز الوجبات، وأعمال التجديدات والإنشاءات التي تجرى داخل المستشفى الجامعى.

وأشاد الدكتور جمال سوسه، بما شاهده من انتظام العمل وأعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعي خلال الشهور الماضية بجميع الأقسام الطبية دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.
وقال إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال الدين الأشهب حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على متابعة أعمال التطوير التي تجرى داخل المستشفى الجامعى بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، أن مستشفي بنها الجامعي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة في الأداء ساهمت في تحسين الخدمة الطبية المقدمة واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى.

المصرى اليوم

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