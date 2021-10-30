أحكام بالسجن لـ5 متهمين نقبوا عن الأثار أسفل مقر «القوى العاملة» بالإسكندرية

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة، أحكاما بالسجن على ٥ متهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل مقر مديرية القوى العاملة.

وعاقبت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم «ي. س. م» والسجن عامين للمتهم «م. م. إ» والسجن سنة لكل من «أ. ع. م» و«م. س. ح» و«ا. م. ع» وغرامة 500 ألف جنيه لجميع المتهمين.

صدر القرار بعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن ووضاح محمد عبدالسلام وجلال فتحي أحمد عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم .

بدأت وقائع القضية التي تحمل رقم 11205 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العطارين، بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العطارين يفيد بتلقيهم بلاغا من موظف بالقوى العاملة بقيام مجهولين بالحفر داخل مبني المديرية القديم للتنقيب عن الآثار .

توصلت تحريات ضباط قسم شرطة العطارين إلى أنه على إثر بلاغ من مدير بمديرية القوي العاملة يفيد بوجود حفرة عميقة بمبنى المديرية القديم بمنطقة العطارين وهو مبنى خالٍ من الموظفين والعمال والملفات اكتشف وجود حفرة بعمق 10 أمتار بالبدروم الخاص بالمبنى فقام بالإبلاغ.

وتمكن ضباط قسم شرطة العطارين من تحديد شخصية المتهمين وهم كل من «ي. س. م» صاحب ورشة كهرباء و«م. م. إ» عامل بوفيه و«أ. ع. م» عاطل و«م.س.ح» سائق و«ا.م.ع» سائق بالحفر داخل المبنى للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبص على جميع المتهمين وتم ضبط معدات وأدوات للحفر داخل ورشة المتهم الأول .

واعترف المتهمون بأنهم كانوا يقومون بالدلوف إلى المبنى عن طريق النزول من الطابق الأول من ورشة المتهم الأول، والقيام بأعمال الحفر ليلا .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.