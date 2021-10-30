ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقليوب

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ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل في قرية سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بقيام 3 أشخاص بأعمال التنقيب والحفر عن الآثار أسفل منزل بقريه سنديون دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تمكن ضبط «أ ع ك» 31 سنة، و«أ ع ع» 41 سنة، عامل و«م م إ» 20 سنة، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في منزل بقرية سنديون دائرة المركز وضبط الأدوات المستخدمه بالحفر «موتور وموتور لرفع المياه ودلو و2 كوريك وباقي الأدوات المستخدمة في الحفر».

تحرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل لجنة من هيئه الآثار بالقليوبية لمعاينة مكان الحفر وبيان ما إذا كانت أعمال الحفر من أجل التنقيب على الآثار وبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة للهيئة العامة للآثار من عدمه.