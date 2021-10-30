الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على برايتون بثنائية ومحمد صلاح يصنع

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يواجه ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت 30-10-2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول ويأمل في التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول لصالح فريق ليفربول بنتيجة (2-0)

إذ سجل هندرسون الهدف الأول بعد أسيست المصري الدولي محمد صلاح، في الدقيقة الرابعة، ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، بينما سجل مويبو لصالح برايتون في الدقيقة الـ41 من عمر المباراة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة فقط.