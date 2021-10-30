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الحوثيون يغدرون بأطفال تعز.. فيقتلون 3 ويصيبون مثلهم

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الحوثيون يغدرون بأطفال تعز.. فيقتلون 3 ويصيبون مثلهم الحوثيون يغدرون بأطفال تعز.. فيقتلون 3 ويصيبون مثلهم
المليشيا استهدفت حي الكمب بقذيفة هاون

الحوثيون يغدرون بأطفال تعز.. فيقتلون 3 ويصيبون مثلهم

قُتل ثلاثة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون اليوم (السبت) بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية على حي الكمب بمدينة تعز.

وأوضحت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت حي الكمب بقذيفة هاوزر؛ مما أدى إلى مقتل 3 أطفال، وإصابة 3 آخرين، أحدهم بُترت رجلاه، وجميعهم في حالة خطرة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتُواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف الأحياء السكنية الشرقية والغربية منذ يومين بقذائف المدفعية؛ متسببة في العديد من الإصابات والخسائر الكبيرة في ممتلكات المواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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