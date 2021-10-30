أخبار عاجلة

السفير العراقي في الأردن يحذر من عمليات احتيال -
بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران -
مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار -
خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل -
منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن -
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك" -
أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

Print
كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

سجلت الفلبين اليوم، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك يرجع في جانب كبير منه إلى إعادة تصنيف حالات سابقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أنها سجلت 423 وفاة "بكوفيد-19"، متجاوزة العدد المسجل في التاسع من أبريل 401 حالة وفاة.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق كحالات شفاء، أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة اليوم.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت قرابة 2.8 مليون إصابة بفيروس كورونا و43044 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك"

بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك"

أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل

الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل

"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد

"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد