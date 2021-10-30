"تايكوندو الهلال" ينتزع ذهب القتال.. و"الفرع" يهيمن على البومسي

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حقق فريق الفرع بمحافظة الحريق، كأس البومسي للمجموعة الأولى لدرجة الناشئين بـ(242) نقطة وثلاث ذهبيات، جاءت عن طريق (أيمن العليط، سعد العقيل، محمد آل بن علي) بقيادة المدير الفني خالد الدهيمي، وحل فريق كميت ثانيًا بـ(102) نقطة، والشباب ثالثًا بـ(42) نقطة، في افتتاحية الموسم الرياضي للتايكوندو التي اختتمت اليوم السبت على صالة نادي الرياض بضاحية لبن، وعلى صعيد منافسات القتال انتزع الهلال كأس البطولة، بعد أن نال لاعبيه (4) ذهبيات بمجموع (650) نقطة، وجاء الذهب الأزرق عن طريق (محمد الشريف، زيد حكيم، فارس الخيبري، نواف الحسيني) بقيادة المدرب الوطني خالد الدوسري، وحل فريق الفرع ثانيًا بـ(426) نقطة بذهبيتين تَحققت عن طريق (سعد العقيل وأنس آل قرنوس)، وفي المركز الثالث فريق الرياض بـ(383) نقطة وذهبيتين خطفها الثنائي (ثنيان الزربان، وريان قايد) بقيادة المدرب الوطني منصور الشبعاني، وشهدت الأدوار النهائية تنافسًا كبيرًا على الوصافة بين الفرع والرياض، ورجحت الكفة لصالح الأول الذي يمتلك (3) برونزيات مقابل برونزية واحدة للرياض.

وحضر المنافسات عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران الذي توج الفائزين، وأشاد بالمستوى الفني الذي قدمته الأندية المشاركة في افتتاحية الموسم الرياضي وعددها (15)؛ متمنيًا المزيد من العطاء والتقدم لبقية الفِرَق وبارك للأندية المتأهلة لبطولة أبطال المجموعات، وأشرَفَ على البطولة فنيًّا الكابتن ثامر السعران.

من جهة أخرى تقام الأسبوع المقبل منافسات بطولة المجموعة الثانية بالدمام في البومسي والقتال.