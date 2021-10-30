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السفير العراقي في الأردن يحذر من عمليات احتيال
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:58 مساءً
خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:58 مساءً
منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:58 مساءً
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك"
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:57 مساءً
أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:57 مساءً
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:57 مساءً
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:57 مساءً
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:57 مساءً
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عاجل..التعليم تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 04:50 مساءً
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