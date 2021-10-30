رئيس مدينة الفشن يزور مصابي التسمم.. والصحة: حالتهم مستقرة

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أكد حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن، إن حالة مصابى التسمم فى مستشفى الفشن المركزى حالتهم مستقرة، وأنه قام بزيارتهم داخل المستشفى بناء على تكليف من الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، مشيرا ألى أنه تم أخذ عينات من القىء وإرساله الى معامل وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إن المصابين سيخرجون بعد إجراء الاسعافات الاولية لهم. وإن المصابين هم مينا ملاك جرجس 24 سنه الفشن ومحمد رجب ع السلام 19سنه الفشن واسراء رجب ع السلام 18سنه الفشن ودعاء محمد مصطفي 20.سنه الفشن ونورهان محمد مصطفي 25 سنه الفشن وحمدي محمد مصطفي 18 سنه الفشن.

كان قد أصيب 11 مواطنا بتسمم غذائي في مدينة الفشن عقب تناولهم وجبة «تيك آواي» فاسدة (شاورما)، من أحد المطاعم بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة.

وقال حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن إنه كإجراء احترازي قامت اجهزة مجلس المدينة بإغلاق المطعم لحين وصول العينات التي تم أخذها من المصابين لمعرفة السبب من الطعم أو من شىء آخر.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى بوصول 11 مواطنا من إلى قسم استقبال المستشفى مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام خفيفة من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الفشن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.