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«صحة النواب» تناقش 9 طلبات إحاطة حول «الولادة القيصرية» و«زحام لقاح كورونا» ومرضى «الهيموفيليا»

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«صحة النواب» تناقش 9 طلبات إحاطة حول «الولادة القيصرية» و«زحام لقاح كورونا» ومرضى «الهيموفيليا» «صحة النواب» تناقش 9 طلبات إحاطة حول «الولادة القيصرية» و«زحام لقاح كورونا» ومرضى «الهيموفيليا»

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تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب عدة اجتماعات بدء من غدا الاحد تزامنا مع الجلسات العامة للملجس. وتناقش اللجنة 9 طلبات احاطة مقدمة من الأعضاء حول عدد من المشكلات.

تناقش طلبات طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصرو مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وبيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

كما تناقش اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن العجز الشديد في جميع التخصصات بمستشفى المطرية، والعجز الموجود في مستشفى المطرية – بمحافظة دقهلية في بعض الأجهزة والأثاث، وعدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية، والعجز في الأجهزة والأثاث بمستشفى المنزلة

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حامد جلال جهجه، بشأن سرعة البدء في إنشاء مستشفى بشبيش المركزي بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما تناقش طلبا من النائب نبيل عسكر، بشأن العجز الشديد في الأطباء البشريين بجميع الوحدات الصحية بقرى ههيا وأبوكبير. وطلبا من النائب علاء الجعودي، بشأن الزحام الشديد في مواقع تلقي التطعيم للقضاء على بسبب التنظيم السيء مما يتسبب في مخاطر كبيرة على صحة المواطن وطلب من النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

وتناقش كذلك طلب إحاطة مقدم من النائبة رقية عبدالعزيز، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

المصرى اليوم

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