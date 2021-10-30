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بطل التنس الإيطالي «بريتيني» ينسحب من بطولة باريس للأساتذة بسبب الإصابة

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بطل التنس الإيطالي «بريتيني» ينسحب من بطولة باريس للأساتذة بسبب الإصابة بطل التنس الإيطالي «بريتيني» ينسحب من بطولة باريس للأساتذة بسبب الإصابة

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أعلن الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف السادس عالميا اليوم السبت أنه انسحب من بطولة باريس للتنس للأساتذة (فئة 1000 نقطة) والتي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بسبب معاناته من تيبس في العنق.

وخسر بريتيني الذي ضمن فعليا التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال بمجموعتين مقابل واحدة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في دور الثمانية في بطولة فيينا المفتوحة أمس الجمعة.

وكتب بريتيني (25 عاما) عبر حسابه في «انستجرام»: «عانيت من بعض التيبس في العنق خلال الأيام القليلة الماضية ولذا قررت الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة في بيرسي».

وتابع: «أود أن أكون جاهزا بنسبة 100 في المئة قبل المشاركة في البطولة الختامية للرجال في تورينو. شكرا على كل الدعم وإلى اللقاء في تورينو».

وستقام البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو الإيطالية ما بين 14 و21 نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق من العام الحالي تأهل بريتيني إلى نهائي بطولة ويمبلدون وإلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة بعد ذلك قبل أن يخسر في المرتين أمام المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

المصرى اليوم

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