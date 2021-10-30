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«الزراعة» تختتم الدورة التدريبية الدولية للمحاجر البيطرية والحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود

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«الزراعة» تختتم الدورة التدريبية الدولية للمحاجر البيطرية والحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود «الزراعة» تختتم الدورة التدريبية الدولية للمحاجر البيطرية والحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود

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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التي تنفذها وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال معامل الوزارة المعتمدة بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثله في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت عنوان «المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الامراض الوبائية العابرة للحدود والتى تؤثر على التجارة البينية في افريقيا»، وفى ختام الفعاليات تم توزيع الشهادات على المتدربين الأفارقة الذين أشادوا بالاستقبال الحافل مطالبين بضرورة الإستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم المزيد من الدورات التدريبية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، السبت، إن هذه الدورة تاتي في إطار رفع كفاءة الكوادر البيطرية الأفريقية لدعم التعاون بين ودول القارة وأستفاد من الدورة عدد 25 متدرباَ من 16 دولة افريقيا وتم تنفيذها بمختلف اللغات الرئيسية والرسمية مثل الانجليزية والفرنسية على مدار 5 أيام عملية في معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله.

وأضاف «سليمان»، إنه تم في ختام الدورة تنظيم زيارة ميدانية حقلية لمحجر بيطري نموذجي للتعرف على الأساليب الحديثة والمتطورة في المحاجر والمعامل البيطرية. والاطلاع على الجهود المبذولة من وزارتي الزراعة والخارجية لتنفيذ تلك الدورات على الرغم من مرور القارة والعالم بالموجه الرابعه لمرض «كوفيد 19».

وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية أثناء تنفيذ الدورة، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر بين معامل مركز البحوث الزراعية والمعامل الأفريقية لتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية التقدير للدعم الحكومي للتعاون بين مصر ومختلف دول القارة وخاصة وزارتي الزراعة والخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتشجيع تطوير وتحسين وزيادة معدلات الأداء بمعامل وزارة الزراعة والعمل المستمر للعمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف التنمية الزراعية المستدامه لمصر والدول الأفريقية.

وأشار «شاهين»، إلى أهمية مواصلة تننظيم تلك الدورة والدورات المستقبلية لرفع قدرات وبناء مهارات الأطباء البيطريين بالمعامل الأفريقية لزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية والذي بأتي ضمن رغبات المتدربين من الأقطار الأفريقية الشقيقة.

ووجه مدير معهد صحة الحيوان مركز التدريب والإستشارات التابع للمعهد بتنفيذ سلسلة من الدورات المطلوبة والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكه من أجل التنمية لتنفيذ متطلبات الكوادر البيطرية التدريبية.

المصرى اليوم

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