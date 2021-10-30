إلتشي ضد ريال مدريد: البداية الإستثنائي لـ «فينيسيوس» تدفع الميرنجي للصدارة.

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نجح ريال مدريد في انتزاع فوزًا صعبًا خارج قواعده ضد إلتشي بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة 12 من لا ليجا.

ولمع الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بتسجيله هدفي فريقه في المباراة.

ولم يؤثر هدف إلتشي في النتيجة مع تسجيل الجناح الإسباني بيري ميلا هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.

ولعب أصحاب الأرض بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 63 مع حصول لاعب الوسط، راؤول جوتي، على إنذاره الثاني في المباراة.

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

قدم فينيسيوس جونيور مباراة كبيرة بتسجيله هدفي فريقه، وأستحق جائزة رجل المباراة.

- إلتشي خسر على ملعبه في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم (لعب 6، فاز 1 وتعادل 4، وخسر 1).

- أخر فوز لهم ضد ريال مدريد يعود إلى شهر مارس من عام 1978.

- أخر 4 انتصارات لريال مدريد خارج قواعده في الدوري هذا الموسم جاءت بفارق هدف.

- فينيسيوس جونيور سجل 4 أهداف في أخر 14 مباراة بمختلف البطولات مع ريال مدريد، وهو نفس عدد أهدافه في المباريات ال74 السابقة مع الفريق.

- فقط بنزيما (11) سجل أكثر من الجناح البرازيلي (9) على مستوى جميع لاعبي لا ليجا في مختلف البطولات خلال موسم 2021/2022.

- الجناح لبرازيلي سجل 7 أهداف في 11 مباراة له في لا ليجا هذا الموسم، نفس عدد اهدافه في المباريات ال82 التي لعبها مع الفريق خلال المواسم الثلاث السابقة في لا ليجا.