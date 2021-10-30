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عبد الفتاح يعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة الثلاثاء المقبل

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عبد الفتاح يعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة الثلاثاء المقبل عبد الفتاح يعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة الثلاثاء المقبل

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استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، على صرف مستحقات الحكام المتأخرة يوم الثلاثاء المقبل، عن شهر اكتوبر الجاري، لكافه اقسام الدوريات الاول والثانى والثالث والرابع، بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم «السبت» مسئولى الاتحاد مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.

ويسعي عصام عبدالفتاح إلى حل كافة الازمات التي تواجه الحكام خلال الموسم الحالي، من اجل فرض السيطرة، وتوفير اجواء اكثر استقراراً من اجل تقديم موسم قوي، بعدما شهدت ازمات عديدة في الموسم الماضي

المصرى اليوم

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