الملا: قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن وزارة البترول تمضي قدما في تحقيق خطة الانتشار السريع لمحطات الغاز الطبيعي للسيارات على مستوي الجمهورية تنفيذاً للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس طارق الملا يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، محطة تموين السيارات بالوقود بطريق صلاح نسيم بعد تطويرها، وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إليها تلبية لاحتياجات مستخدمي السيارات والمركبات العاملة بالغاز، وتتبع شركتي التعاون للبترول وكارجاس، وذلك بحضور قيادات وزارة البترول.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز في السويس أصبح حاليًا 7 محطات بافتتاح المحطة الجديدة وسيتم مضاعفتها إلى 16 محطة تخدم أهالي السويس بعد افتتاح سلسلة من المحطات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وتفقد الملا، التسهيلات والخدمات المقدمة بالمحطة، واستمع لشرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس حول خدمات الغاز الطبيعي بالمحطة إذ جرى تشغيل المحطة الجديدة من خلال إضافة نشاط الغاز بمحطة التعاون للبترول، موضحاً أنَّ الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 12 ألف متر مكعب غاز يومياً وتضم نقطتي شحن وتموين للمركبات ويمكن للمحطة خدمة 500 سيارة يومياً متاح زيادتها ومضاعفتها طبقاً لمعدلات التموين الفعلية.

وتابع المهندس حسانين خطة الانتشار الحالية ستتولى شركة كارجاس تشغيل 5 محطات جديدة لخدمة مناطق محافظة السويس، إضافة إلى محطتيها القائمتين، مع الاعداد لتشغيل 3 محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وخلال زيارته للسويس ترأس وزير البترول اجتماع اللجنة الجغرافية البترولية لمحافظتي السويس والإسماعيلية، واستعراض خلالها الوزير أعمال التطوير بالمنطقة الجغرافية والمشروعات الإنتاجية الجديدة الجاري تنفيذها وفقا لاستراتيجية الوزارة لزيادة الطاقات الإنتاجية بمصافي تكرير البترول بالسويس، وذلك بحضور محافظ السويس ونائبه الدكتور عبدالله رمضان ورؤساء شركات البترول والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال المهندس طارق الملا، إن مشروعات تطوير مصافي التكرير البترولية بالسويس تهدف إلى الحفاظ عليها خاصة المعامل بشركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والتي تجاوز عمرها التشغيلي أكثر من مائة عام وتمكينها من تحسين الأداء ومواكبة التطورات الجديدة في التشغيل والإنتاج والسلامة وحماية البيئة.

وأضاف المهندس طارق الملا أن محافظة السويس تمثل قلعة من القلاع الإنتاجية لصناعة البترول المصرية مما يؤكد أهمية تطويرها لتستمر كجزء مهم من منظومة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية.

وأشار الوزير أن قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية في تلبية الاحتياجات التنموية للسويس من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمحافظة طبقاً لنموذج جديد ينتهجه قطاع البترول للمشاركة في التنمية المجتمعية وجرى البدء في تطبيقه بمحافظة بورسعيد، ويجري العمل على غراره بالسويس.

وتابع الوزير أنه جرى التنسيق من خلال اللجنة للعمل على الوفاء بالأولويات الرئيسية المطلوبة لتلبية احتياجات المحافظة وأبنائها، إذ جرى الاتفاق مع اللواء صقر على المساهمة في مشروع تطوير وتوسعة طريق صلاح نسيم بالسويس لإزالة الاختناقات والذي يعود بالفائدة على أبناء المحافظة وشركات البترول العاملة.

من جانبه، قال اللواء صقر إن السويس محافظة بترولية قائمة بالأساس على صناعات البترول، مشيداً بحجم التطوير الذي شهدته شركات البترول بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة، مثمنا استجابة المهندس طارق الملا لتعزيز دور شركات البترول من خلال المنطقة الجغرافية في المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير تخدم أهالي المحافظة ومنها مشروع توسيع طريق صلاح نسيم.