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الصين تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا في 6 أسابيع

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الصين تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا في 6 أسابيع الصين تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا في 6 أسابيع

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سجلير الصين الرئيسي يوم الجمعة أعلى عدد إصابات يومية بمرض «كوفيد-19»، إذ تواجه البلاد تفشيا يتركز معظمه في الأقاليم الشمالية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 59 من الإصابات الجديدة انتقلت محليا ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم. وهذا العدد هو الأعلى للإصابات المحلية منذ 16 سبتمبر.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في شمال الصين، وأعلنت أقاليم هيلونغجيانغ ومنغوليا الداخلية وقانسو وبكين ونينغشيا تسجيل إصابات.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ حاليا 97080 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصرى اليوم

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