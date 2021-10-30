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رئيس الشركة القابضة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بالأقصر

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رئيس الشركة القابضة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بالأقصر رئيس الشركة القابضة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للمدن بالأقصر

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حضر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور رفعت عبدالوهاب استشارى الشركة القابضة، فعاليات اليوم العالمى للمدن، والمقام بمحافظة الأقصر، ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة كتأثيرات التغيرات المناخية، واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والبرنامج الوطنى لتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحوار الشباب حول المدن الصحية وكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية.

وتتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في في العديد من المشروعات التي تقوم على تكنولوجيات متطورة منها الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار والتى تستخدم لإنتاج مياه الشرب باعتبارها تكنولوجيا طبيعية خضراء.

المصرى اليوم

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