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آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
إيران تسجل أكثرمن 6 آلاف إصابة و120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
الجيش الإيرانى يعلن عن مناورات لـ«مواجهة أي تهديد محتمل»
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
إزالات فورية لـ30 حالة تعوق التطوير بحي العرب بالغردقة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:50 مساءً
أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الكويت تطلب من سفير لبنان مغادرة أراضيها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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