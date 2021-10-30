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«مجرد فكرة».. إلهام شاهين عن تعاونها مع محمد صبحي في المسرح

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«مجرد فكرة».. إلهام شاهين عن تعاونها مع محمد صبحي في المسرح «مجرد فكرة».. إلهام شاهين عن تعاونها مع محمد صبحي في المسرح

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قالت الفنانة إلهام شاهين إن إعلان تعاونها مع الفنان محمد صبحي في عمل تعود به إلى المسرح بعد غياب طويل جاء بعد تصريح صبحي بأنه يحب أن يعملا معاً بالمسرح، فرحبت بالفكرة.

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن مشاركته لمحمد صبحي في المسرح ما زالت مجرد فكرة، ولم يتم الاتفاق بينهما على أي تفاصيل حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتشرف بالعمل مع الفنان محمد صبحي، لأنه أستاذها الذي درس لها الفن بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركا مع بعضهما في ثلاث أعمال سينمائية ناجحة، بالإضافة إلى مسرحية «المتحزلقات» للمخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وكان الفنان محمد صبحي قد أعلن عن عودة إلهام شاهين إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، مشيرا إلى إن إلهام شاهين هي الفنانة الوحيدة من جيلها التي كان لديها قدرة وجرأة للعودة من جديد إلى المسرح، مؤكدًا أنها محاربة وقوية ولها تاريخ طويل مع الفن.

ورفض «صبحي»، الحديث باستفاضة عن العمل، قائلا: «لم أعتد الحديث عن عمل لا يزال في طي النشأة، ولكن سعيد بعودة إلهام شاهين للمسرح من جديد».

المصرى اليوم

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