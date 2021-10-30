محافظ الشرقية يطمئن أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري الثاني مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية، في حضور سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة ،ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم، وذلك بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق.

قدم المحافظ الشكر للعاملين بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل كفريق عمل واحد ،من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

وخلال اللقاء أرسل محافظ الشرقية رسالة طمأنه لأولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي، قائلاً إن الشرقية ستكون المثل الذي يحتذي به على مستوي الجمهورية، في تطبيق وتحصيل منهج الصف الرابع الابتدائي لثقتي في القيادات التعليمية والمعلمين، في توصيل المعلومة للطالب والإستفادة من الدخول على منصات التعليم المختلفة، ومنها بنك المعرفة المصري والذي يقدم المعلومة بشكل مبسط مدعم بفيديوهات تشرح الدرس وطريقة الإستفادة منه، لمواكبة تطورات العصر الحديث وتقديم تلميذ لدية القدرة على الابداع والابتكار.

وأضاف المحافظ أن لقائه اليوم يأتي في إطار تقييم الأداء عن الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي ،والوقوف على كافة المشكلات التي واجهت العملية التعليمية للتغلب عليها ووضع الحلول المناسبة لها، قائلاً أن أي مسؤول يشعر بالرضا عن أدائه فهو ليس لديه إستعداد أن يطور من نفسه، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين الأداء وضبط المنظومة التعليمية ،وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أكد محافظ الشرقية على مديري ووكيلي الإدارات التعليمية، بضرورة تكثيف المرور اليومي على كافة المدارس طوال اليوم الدراسي، لضبط انتظام العملية التعليمية ومراجعة سجلات الحضور والإنصراف ،والتشديد على التسديد أمام المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ومتابعة دفاتر تحضير الدروس ،والتأكد من تدوين المحتوي التعليمي وتوصيلة للطالب بصورة جيدة.

وللحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، كلف محافظ الشرقية مديري الإدارات التعليمية باستغلال الأماكن غير المستغلة بالمدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية «المعاهد الازهرية- المدارس الخاصة- مستشفيات جراحات اليوم الواحد المغلقة- الوحدات المحلية»، للإستفادة من الأماكن الشاغرة بها بفتح فصول جديدة، قائلا ثقتي فيكم كبيرة ولديكم حرية الحركة والقرار للوصول لمنظومة تعليمية متميزة.

وخلال اللقاء شدد محافظ الشرقية على متابعة إنتظام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالحضور للمدارس، والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة، لافتاً أن الطالب لدية الرغبة في الذهاب إلى المدرسة ويتطلب علينا تشجيعه للإستمرار في ذلك، وكذلك تحصيل المصروفات الدراسية المقررة على طلاب المراحل التعليمية المختلفة بعد أن تم السماح بتسديدها على قسطين خلال الفصلين الدراسيين ،مع إستثناء الفئات المعفاة وذلك تنفيذا ًلما جاء بالكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، وحفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.

ومن جانبه قدم رمضان عبدالحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية، وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان إنتظام العملية التعليمية، مؤكداً أنه تم التأكد من جاهزية أجهزة الحاسب الآلي في المدارس وأقسام التطوير لإستقبال مناهج الصف الرابع الإبتدائي المحملة على موقع وزارة التربية والتعليم، وبنك المعرفة وتقديمه للطلاب وتعريف أولياء الأمور بطريقة الاستخدام والدخول على المنصات التعليمية.