وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال ‏بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكى بشارة، ‏والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين على سلامة، ‏وذلك بحضور الفريق ‏‎أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ‏وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .‏

‏ ‏بدأت مراسم الإحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات ‏إستعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ ‏عروض المهارات البدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ‏حيث تضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التي يتم التدريب عليها بشكل ‏يومى والتى أظهرت الإستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها ‏عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقى الذي يبرز ‏إحترافية الخريجين .‏

الإحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

‏ ‏تلى ذلك عرضاً للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات التي توضح ‏الأسلوب المتطور للطلبة والذى يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية مما يمكنهم من إستخدام أحدث ‏الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية، كذلك إستعراض الدور الهام الذي يقوم به التمريض في تقديم ‏الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، والدور الحيوى لعناصر التمريض بمبادرة «حياة كريمة» من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التي يقدم لها خدمة طبية متميزة، ‏أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضاً فنياً ‏وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغانى الوطنية .‏

‏ ‏وفى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى ‏المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من ‏شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وإمتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر ‏المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات ‏شهدائها الأبرار، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم ‏الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر .‏

‏ ‏تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحى ‏العسكرى وكانت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 100%، ثم ‏جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام ‏رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى ‏للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار.‏

‏ ‏وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة ‏الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس ‏‎عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .‏

‏ ‏وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات ‏المسلحة على دعمها المستمر الذي يسهم في الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الإحترافى ‏وتخريج دفعات قادرة على إستكمال مسيرة العطاء متسلحين بالعلم والمعرفة والإنضباط الذاتى ‏لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها .‏

‏ ‏وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول‎‏ محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس‎‏ عبدالفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مشيراً إلى الدور ‏الذى يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر ‏جهداً من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة ‏بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبى المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء .‏