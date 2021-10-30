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وزير البترول يفتتح محطة الوقود المتكاملة بالسويس

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وزير البترول يفتتح محطة الوقود المتكاملة بالسويس وزير البترول يفتتح محطة الوقود المتكاملة بالسويس

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افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، محطة الوقود المتكاملة التابعة لشركتي التعاون للبترول و«كارجاس» لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والبنزين بشارع صلاح نسيم الرئيس بالمحافظة.

واستمع الوزير ومحافظ السويس عقب الافتتاح لشرح من أحد قيادات شركة كار جاس، والذي أوضح ان الطاقة الاستيعابية للغاز الطبيعي المخصص للسيارات في السويس يبلغ 40 ألف متر مكعب.

وعَقب اللواء صقر وقال إن هناك عدد كبير من السيارات في السويس تعمل بالغاز الطبيعي، لاسيما سيارات الأجرة والسيرفيس، وأن المحافظة في حاجة لمزيد من المحطات المتكاملة لاستيعاب أعداد السيارات والقضاء على الزحام ومنع التكدس أمام المحطات.

وعرض محافظ السويس على الوزير طرح قطع أراضي على الطرق الرئيسية لإنشاء محطات تموين غاز طبيعي جديدة في السويس، وأبدى المهندس الملا موافقته على عرض المحافظ تيسيرا على المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء محطات الغاز ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وشهد افتتاح المحطة قيادات وزارة البترول، وقيادات شركة التعاون للبترول وكار جاس، وحرص الوزير على مشاهدة تجربة عملية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في المحطة الجديدة والتي تخدم قطاع كبير كونها بمنطقة مركزية تتوسط شركات البترول وتقع على طريق يربط بين مدينة السويس والأدبية والسخنة.

المصرى اليوم

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