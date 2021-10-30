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إصابة 11 مواطن بتسمم نتيجة تناولهم «شاورما» ببنى سويف

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إصابة 11 مواطن بتسمم نتيجة تناولهم «شاورما» ببنى سويف إصابة 11 مواطن بتسمم نتيجة تناولهم «شاورما» ببنى سويف

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أصيب 11 مواطنا بتسمم غذائي في مدينة الفشن عقب تناولهم وجبة «تيك آواي» فاسدة (شاورما )، من أحد المطاعم بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، وتم نقلهم إلى مستشفي الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة.

وقال حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن انه كاجراء احترازى قامت اجهزة مجلس المدينة باغلاق المطعم لحين وصول العينات التي تم اخذها من المصابين لمعرفة السبب من الطعم أو من شىء اخر

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بوصول 11 مواطنا من إلى قسم استقبال المستشفى مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام خفيفة من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الفشن.

وانتقل حمادة راضي رئيس مدينة الفشن، على الفور إلى المستشفى، وقام بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم، بعد أن أجريت لهم الإسعافات اللازمة بإشراف الدكتور محمود عاشور، مدير المستشفى، وحالتهم العامة مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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