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«المصيلحي» يعزي وزير السابق خالد حنفي في وفاة والدته

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«المصيلحي» يعزي وزير التموين السابق خالد حنفي في وفاة والدته «المصيلحي» يعزي وزير السابق خالد حنفي في وفاة والدته

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قدم الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخليه بخالص التعازي إلى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، في وفاه المغفور لها بإذن الله المستشارة فريال رمضان والدة الدكتور خالد حنفى.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستشارة كانت رمز للعطاء ورمز قضائي قدمت الكثير لبلدها.

كما أعرب العاملين وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة ومديريات التموين عن خالص تعازيهم للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، في وفاه والدته سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

المصرى اليوم

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