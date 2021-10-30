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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال والسودان

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال والسودان

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استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مجلس نشاط إيمان ونور، مقاطعة شمال والسودان، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة

شارك في اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي للمقاطعة، والأستاذ أشرف زخاري، منسق المقاطعة. دار اللقاء حول الأنشطة المختلفة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، كما تطرق الحديث أيضًا حول الإعدادات الخاصة بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس نشاط إيمان ونور بالعالم، وكذلك الاحتفال بمرور أربعين عامًا على تأسيس النشاط بمصر.

وقام المجلس بعرض أماكن تواجد النشاط بشمال مصر والسودان لغبطة البطريرك، كما دعا المجلس غبطة أبينا البطريرك لحضور ومباركة الاحتفال الخاص بمرور أربعين عامًا على تأسيس نشاط إيمان ونور بمصر، والمقرر إقامته في الفترة من السادس، وحتى الثامن من أكتوبر لعام ٢٠٢٢، وذلك بكنيج مريوط بالإسكندرية.

وفي نهاية اللقاء، قدم مجلس إيمان نور، مقاطعة شمال مصر والسودان الشكر لصاحب الغبطة على هذا اللقاء الأبوي. واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.

المصرى اليوم

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