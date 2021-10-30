أخبار عاجلة

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام -
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء العلاقات اللبنانية الخليجية

Print
جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء العلاقات اللبنانية الخليجية جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء العلاقات اللبنانية الخليجية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جامعة الدول العربية في بيان إن الأمين العام أعرب عن بالغ قلقه حول التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات من وزير لبناني حول التدخل العسكري الذي تقوده في اليمن.

وقال البيان نقلا عن الأمين العام أحمد أبوالغيط إنه يناشد المسؤولين في دول الخليج «بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار».

وأضاف البيان أن «الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات».

ويأتي البيان بعد يوم من طلب السعودية مغادرة السفير اللبناني المملكة خلال 48 ساعة وفرضها حظرا شاملا على جميع الواردات من لبنان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية