علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت (صور)

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أعلن الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،اليوم السبت، تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها والبدء بتطوير مسجد السيدة عائشة.

حضر حفل تدشين مؤسسة مودة وتطوير مساجد آل البيت الدكتور أسامة الأزهري، مستسار الرئيس للشؤون الدينية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس النواب سابقآ، الدكتور السيد الشريف ،نقيب الأشراف، الدكتور محمد أبوهاشم ،شيخ الطريقة الهاشمية.

وقال د.على جمعة في كلمته: تدشين مؤسسة «مودة» التي نبعت وقامت على ركن مهم جدا من أركان الحياة ألا وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب الرسول هو نبض الحياة.. حب الرسول هو باب الوصول لرب العالمين حب الرسول البداية الصحيحة لكل عمل رابح.

وأعرب د.على جمعة في كلمته عن ترحيبه بجميع الحضور قائلاً: مرحبا بكم في طريق يرى أن غرض الدنيا «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ..وأن غرضه «هو أنشاكم من الأرض واستمعركم فيها»..وأن غرضه الإنسان الذي قال الله فيه «إنى جاعل في الأرض خليفة».

وأضاف: رسول الله يزداد رفعة كل لحظة عند ربه ربنا يصلى عليه وجمع بين ذلك وبين صلاة ملائكته امتثالا ومعية فأمرنا تعالى بالصلاة على سيدنا رسول الله «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما».

وأوضح أن إنشاء هذه المؤسسة عبارة عن مجموعة اتفقوا على المحبة والحب عطاء وعلى أن نؤسس تلك المؤسسة وبدأنا بمسجد من المساجد التي تعد عنوانا لوحدة الأمة وحب آل بيت الله الكرام السيدة عائشة بنت جعفر الصادق ..جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن سيدنا الحسين بن سيدنا على بن أبى طالب.

وقال د.جمعة: علينا أن ننظر لأهل السنة وكيف أحبوا آل البيت وقدموهم وأحبوهم وفاء بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ونحن نجد من لا يعرف مقام وقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسخر منه، والظلم ظلمات يوم القيامة ويستجيب الله للمظلوم ولو بعد حين ..فيترقى الرسول عند ربه فماذا نصنع أمام هذا السعار والامتهان وقلة الأدب نقابل ذلك بأن نكثر من الصلاة عليه وأن نحافظ ونرعى مساجد آل البيت عناية ببيوت الله تعالى «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ..» أحبوا آل البيت فإن حبهم دليل على حب رسول الله وأحبوا رسول الله فإن حبه دليل على حب الله تعالى فينور الله تعالى قلبك ويغفر ذنبك.

من جانبه قال المستشار سمير جاويد، الأمين العام لمؤسسة مودة، إن مؤسسة مودة قامت على المودة والحب للرسول، واتصال الود بأهل البيت رضي الله عنهم، مشيراً إلى أن وصول الفكرة إلى هذه الدرجة الموفقة على قدميها بفضل الدكتور على جمعة، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

و أضاف جاويد، خلال حفل تدشين تطوير المسجد، إن الرئيس السيسي لديه اهتمام بالغ بتطوير مساجد آل البيت، وبعث برسالة واستراتيجية لتطويرها، فبدأت مؤسسة مودة في تطوير مسجد السيدة عائشة، ليشمل إعمار ونظافة وفرش، وتطوير وتشغيل المسجد، لافتاً إلى أنه تم إسناد عملية التطوير لبيت الخبرة والذي سيشرف على تطويره وإعماره ونظافته لمدة ٥ سنوات، موضحاً أن هناك ٤٠ مسجد لآل البيت في مصر، ستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير وإعمار كل من مسجد السيدة نفيسة، ومسجد الحسين، والسيدة زينب، فيما تولت مؤسسة مودة مسجد السيدة عائشة، وستواصل تطوير باقي مساجد آل البيت تباعاً.

و تابع، أن التطوير يشمل الإعمار والنظافة والفرش والتشغيل، وسيتم توحيد العلامة الخاصة بالتطوير، وتوحيد لون الفرش فيها جميعاً، لتصبح علامة تميز مساجد آل البيت جميعاً.

وأشار الأمين العام للمؤسسة، إلى أن المؤسسة أشهرت منذ عام، وأول مشروع ستبدأ به هو مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة، لافتا إلى أنهم بدأوا يالسيدة عائشة لأن لها حكاية وود وأمان، فعندما افتتح عمرو بن العاص، مدينة الفسطاط، بنى السور وترك مسجد السيدة عائشة خارج السور، وعندما سئل لماذا ذلك، قال السور يحمي مصر، والسيدة عائشة تحمينا.

واستعرض المهندس عمر صبور ،العضو المؤسس بمودة، عمليات التطوير في مسجد السيدة عائشة، موضحاً: درسنا الوضع الراهن من خلال تصوير الوضع واختبارات عزل أسطح المسجد حتى نقف على كفاءتها ورفع مساحى ورسومات هندسية للمسجد قمنا ببعض الدراسات الإنشائية وكنا نريد إضافة دور ولكن وجدناه لا يتحمل فسنقوم باستغلال الفراغات وانشأنا رسومات هندسية شاملة.

وأضاف صبور: خرجنا باتجاهين اتجاه لا يؤثر على الترميم وأثرية المسجد نضيف بعض المظلات تفتح وتغلق في الساحة نقترح نقل دورات المياه لمبنى آخر ملحق، لتكون مساجد آل البيت عنصر جذب للسائحين ونقترح بفصل مسار السيدات عن الرجال بمسجد السيدة عائشة وهذا سيكون أفضل وعمليات التطوير تشمل المسجد داخليا وخارجيًا ورفع كفاءة ونظافة وإعادة إعمار والساحة الخاصة بالمسجد.

وتم عرض فيلما تسجيليا لعمليات التطوير المقترحة بمسجد السيدة عائشة، كما قدم المنشد مصطفى عاطف، وفرقته عددا من الابتهالات والأناشيد الدينية.

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"

د.علي جمعة يعلن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت والبدء بمسجد "السيدة عائشة"