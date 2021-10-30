«المنافسة غير نزيهة».. بوتين يدافع عن فاعلية لقاح «سبوتنيك V» الروسي

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول مجموعة العشرين اليوم السبت إلى الإسراع بالاعتراف المتبادل بلقاحاتها المضادة لكوفيد-19.

وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو، توجه بها خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في روما، إن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء، موضحا أنه بسبب المنافسة غير النزيهة، لم تتمكن جميع دول العالم حتى الآن من الحصول على اللقاحات والموارد الأخرى، وذلك وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام روسية اليوم من بينها وكالة تاس وروسيا توداي .

ودعا الرئيس الروسي إلى تطوير وتحديث آليات العمل لإنتاج اللقحات وذلك على خلفية تحور فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاح «سبوتنيك V» الروسي، أثبت نجاعة عالية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، بدأ قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية محادثات تستمر يومين من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض.

وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها وكالة رويترزللأنباء أن البلدان الكبيرة من المرجح أن تشدد قليلا تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ، لكنها لن تضع أهدافا جديدة صارمة يقول ناشطون إنها ضرورية للحيلولة دون كارثة بيئية.

واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قادة من مختلف بقاع الأرض، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة لمجموعة العشرين بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19.

وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن دول المجموعة، التي تساهم بما يصل إلى 80 % من انبعاثات الكربون العالمية، ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يقول علماء إنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.

ومن المقرر أن يناقش القادة المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد المطولة .

كمكا أن هناك توقعات بأن يصيغوا خططا لتطعيم 70 % من سكان العالم ضد مرض كوفيد-19 بحلول منتصف 2022 وتشكيل قوة عمل لمكافحة أي جائحة مستقبلية.