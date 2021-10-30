أخبار عاجلة

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام -
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«صحة النواب» تُناقش «المسؤولية الطبية» الثلاثاء.. و«أبو العلا»: يحمي المريض من أي أضرار يتعرض لها

Print
«صحة النواب» تُناقش «المسؤولية الطبية» الثلاثاء.. و«أبو العلا»: يحمي المريض من أي أضرار يتعرض لها «صحة النواب» تُناقش «المسؤولية الطبية» الثلاثاء.. و«أبو العلا»: يحمي المريض من أي أضرار يتعرض لها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، جلسة استماع ومناقشة لمشروع قانون المسؤولية الطبية والمقدم من النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان، والاجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان الدكتور أيمن أبوالعلا تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب،قائلا إنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.

وأكد «أبوالعلا» أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالى، في ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجى، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدى دوره المهنى وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

وتابع: «أيضا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات”.

واشار «ابو العلا» إلى ان القانون يأتى تماشيا مع نصوص الدستور المصرى الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية