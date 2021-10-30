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أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:42 مساءً
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:36 مساءً
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
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فيديو اليوم السابع
توقعات أسعار الذهب خلال نوفمبر 2021 الأزمة العالمية وموسم الفائدة كيف يتحرك المعدن النفيس
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
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