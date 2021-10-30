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محمد صلاح يقود ليفربول أمام برايتون (التشكيل الرسمي)

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محمد صلاح يقود ليفربول أمام برايتون (التشكيل الرسمي) محمد صلاح يقود ليفربول أمام برايتون (التشكيل الرسمي)

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق في مواجهة ضيفه برايتون في إطار الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامته بعد قليل على ملعب أنفيلد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا – جونز – هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول ويأمل في التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف ومن خلفه الإنجليزي جيمي فاردي برصيد 7 أهداف.

وينطلق اللقاء بين الفريقين ليفربول وبرايتون عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة- ، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة- ، والسادسة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة فقط.

المصرى اليوم

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