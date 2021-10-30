السكرتير العام بكفر الشيخ يفتتح معرض للسلع المعمرة

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افتتح اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،والمهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة ،والمهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، وعلى أبوأحمد عضو مجلس النواب، معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين بكفر الشيخ، كما تفقد السكرتير العام ونقيب المهندسين، النقابة واطلع على الخدمات التي توفرها النقابة لأعضائها من الهندسين،إضافة للأدوار المتعددة التي تضمهم نقابة المهندسين بكفر الشيخ، والأقسام المتعددة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد محمود ربيع، أمين عام نقابة مهندسي كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة.

ويشمل معرض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية المتعددة «ثلاجات غسالات، تكييفات، وأجهزة منزلية، وتحف ودراجات وموبيلات، وفلاتر، وماكينات تصوير، وأجهزة رياضية، وسجاد ومفروشات، وكماليات سيارات، وغيرهم من السلع المعمرة بنظام القسط لأعضاء نقابة المهندسين بمقدم 10% والقسط على 48 شهر، لحد أقصى 50 ألف جنيه.