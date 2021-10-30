محافظ الأقصر يعرض تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر «يوم المدن العالمي»

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أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين في مختلف محافظات مصر، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك في كلمة محافظ الأقصر خلال جلسة استعراض مبادرة حياة كريمة على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .

وأوضح محافظ الأقصر أن مبادرة «حياة كريمة» شملت 34 قرية، 250 تابع بهدف تحسين مستوي جودة الحياة بهم، وتم توفير فرص عمل، والحد من هجرة المواطنين من الريف للمدن، وتم إنشاء مدارس بهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول، كما تم توفير كيانات اقتصادية تشمل عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل المواطنين.

وأضاف المستشار مصطفي ألهم أن المحافظة تعتبر الثانية على مستوي محافظات مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أصبح لدينا 7 مستشفيات، 59 وحدة صحية ومركز طبي، وقام ما يقرب من مليون، 100 ألف نسمة بالتسجيل في المنظومة الصحية.

حضر في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة ميمونة شريف وكيل الامم المتحدة وعدد من المحافظين وكبار المسؤولين ..

ومن جانبها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، السيدة إلينا بانوفا ان نجاح مبادرة حياة كريمة يمثل نجاح لمصر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيدة بمبادرة حياة كريمة الطموحة تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي تمثل نموذج فريد ليس فقط على المستوى المحلي وانما ايضا المستوى العالمي.

واوضحت بانوفا، ان حياة كريمة أداة قوية لتحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة بأهدافه ال 17، مشيرة إلى ان حياة كريمة تركز على إلا يترك اكد خلف الركب، بل تركز على الفئات الاكثر احتياجا، وتعمل على تطوير البنية التحتية مع التنمية البشرية وتحدد اهداف طموحة للوصول إلى 57 مليون نسمة وهو عدد طموح جدا ..

واشارت إلى ان التقدم المحرز في حياة كريمة ضرورة وصول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فبناء الطرق والمستشفيات وغيرها يؤدى إلى زيادة الاستثمار، كما تهتم المبادرة في الوقت نفسه بالادارة والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر، بما يمثل سعى للتوازن بين البنية التحتية وبين رأس المال البشري.. وقالت بانوا ان الامم المتحدة تؤمن بمعايير السياسات الكلية، لافتة إلى ان الموجة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية في مصر يجب ان تتضافر مع جهود مبادرة حياة كريمة لتأخذ في الاعتبار كافة الفئات.

وقالت ان تطبيق حياة كريمة يخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة.. وأضافت ان الامم المتحدة يمكن ان تقدم افضل الممارسات والخبرات والحلول والدروس المستفادة التي تخدم عملية التنمية وان تساعد مصر بالخبرات الفنية، وان تنقل ايضا خبرات مصر في اطار مبادرة حياة كريمة للدول الاخرى التي يمكن ان تستفيد من التجربة المصرية الثرية في هذا المجال .

واكدت ان مبادرة اولوية تمثل اولوية بالنسبة لعمل وكالات الامم المتحدة في مصر وصولا إلى تحقيق اهداف هذه المبادرة بالتالي وصولا لتحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠..

ومن ناحيته، اشار مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، الدكتور ولاء جاد الكريم إلى ان مبادرة حياة كريمة تقوم على التكامل والبناء على الخبرات المشتركة وتستفيد من برنامج تنمية الصعيد وخبرة وزارة التنمية المحلية في تطوير سياسات عمل الادارة المحلية ..

ونوه جاد الكريم بأن برنامج حياة كريمة يقوم على تشكيل لجان تنمية اجتماعية متكاملة على مستوى كافة الوحدات المحلية في 332 وحدة محلية قروية تسهم في تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعظم مشاركة الافراد والمواطنين في خطط التنمية المتكاملة وبما يعكس احتياجات المواطنين.

كما نوه بمساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في برنامج حياة كريمة، فضلا عن الالتزام بقواعد الشفافية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعريف الناس بكل ما يتم في اطار مبادرة حياة كريمة، فضلا عن توافر اليات الشكاوي والمقترحات من المواطنين بما يعظم استفادة المواطنين من مشروعات المبادرة ..

وقال جاد الكريم انه كان مطلوب توفير 6 آلاف قطعة ارض لمشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، وكان 16% من حجم الاراضي من تبرعات طوعية من المواطنين بعد اشراكهم في اتخاذ القرار وثقتهم في جدوى هذه المبادرة.. ومن ناحيته، قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان المحافظة بها 7 مراكز تشارك ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة بما اسهم في زيادة رضا المواطنين في محافظة البحيرة بخدمات الدولة المقدمة لهم بصورة كبيرة ..

وأشار إلى ان المبادرة تكلفت مشروعاتها في محافظة البحيرة 44 مليار جنيه بما احدث تغيير ايجابي في حياة المواطنين من خلال ٨ آلاف مشروع منها 312 مدرسة ومحو امية وفرص عمل.