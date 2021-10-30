ليستر ضد أرسنال: بداية سريعة وتألق رامسدالي يقودان الجانرز لإنتصار جديد.

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واصل أرسنال نتائجه القوية في البريميرليج، وحقق الفوز خارج قواعده بنتيجة 2-0 على ليستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وحسم الجانرز المباراة خلال أول 18 دقيقة مع تسجيلهم الهدفين عن طريق المدافع البرازيلي، جابرييل، ولاعب الوسط المهاجم، إيميل سميث رو.

وتألق الحارس الإنجليزي آرون رامسدالي ولعب دور البطولة في المباراة من خلال قيامه بأكثر من تصدي رائع حرم به أصحاب الأرض من التسجيل، ليخرج فريقه من المباراة بالنقاط الثلاث وبشباك نظيفة.

أرسنال صعد للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، في حين تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة.

لا يمكن النظر لأبعد من الحارس آرون رامسدالي الذي نجح من خلال تصدياته في قتل أي فرصة لعودة أصحاب الأرض للمباراة.

رامسدالي تصدى لـ 8 محاولات من جانب ليستر، 4 منهم نتيجة تسديدات من داخل منطقة جزائه.

- 5 من أهداف أرسنال في المباريات ال4 الأخيرة بمختلف البطولات كانت من ضربات ركنية.

- أرسنال سجل 4 أهداف من ركلات ركنية في البريميرليج هذا الموسم، العدد الذي يفوق اجمالي الأهداف التي سجلها الجانرز من الركلات الركنية في الموسم الماضي بأكمله (3).

- فقط نيوكاسل (20) ونورويتش (23) استقبلا اهداف في البريميرليج هذا الموسم أكثر من ليستر سيتي (17) ليستر سيتي لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة من بين أخر 16 مباراة في الدوري.

- أهداف أرسنال خارج القواعد في الدوري هذا الموسم. 4 مباريات قبل اليوم: هدف. أول 18 دقيقة من مباراة اليوم: 2.

- إيميل سميث رو سجل 4 أهداف في مختلف البطولات هذا الموسم - جميع الأهداف جاءت في أخر 7 مباريات له - نفس عدد الأهداف التي سجلها في 33 مباراة بالموسم الماضي.

- أرسنال حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية خارج القواعد للمرة الأولى منذ شهر مايو في الموسم الماضي (3 أيضًا).

- أرسنال فاز بـ 3 مباريات متتالية خارج قواعدهم ضد ليستر بمختلف البطولات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1925.

- أرسنال بدون خسارة في أخر 7 مباريات بالدوري، قبل بداية الجولة، فقط تشيلسي (15)، حقق نقاط أكثر منه خلال أخر 6 جولات (14).

- أرسنال خسر مباراتين من بين أخر 12 مباراة لعبها خارج قواعده بالدوري (فاز 7 وتعادل 3).

- بوكايو ساكا يلعب اليوم مباراته رقم 100 في مختلف البطولات مع أرسنال. الجناح الإنجليزي الواعد (20 عامًا و55 يومًا) سجل 13 هدفًا وصنع 23 هدفًا مع الفريق الأول للجانرز. فقط ثيو والكوت (20 عامًا و41 يومًا) هو من وصل إلى 100 مباراة بعمر أصغر في تاريخ أرسنال.

- أرسنال حافظ على نظافة شباكه في مباراة ضد ليستر بالدوري للمرة الأولى في أخر 9 مواجهات بين الفريقين.